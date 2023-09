A- A+

PERNAMBUCO Governadora Raquel Lyra anuncia o pagamento do piso nacional da enfermagem De acordo com Raquel, pagamento vai ocorrer no próximo dia 29

Pouco mais de 20 mil servidores que atuam na área de Enfermagem em Pernambuco serão contemplados com o pagamento do piso nacional da categoria, com pagamento previsto para o próximo dia 29.



O anúncio foi feito pela governadora do Estado, Raquel Lyra, durante o seminário regional "Ouvir para Mudar", nesta sexta-feira (22) em Arcoverde, no Sertão pernambucano.

“Vamos apresentar essa boa notícia aos profissionais, sindicatos e associações. Essa luta também é nossa, foram muitas reuniões para definir o pagamento do jeito certo. A valorização desses servidores é compromisso do nosso governo a partir de muito trabalho, diálogo e transparência”, ressaltou a governadora.

Uma folha extra será gerada para pagamento aos profissionais de enfermagem, incluindo também os técnicos e auxiliares, além de parteiras de entidades públicas, filantrópicas e outros prestadores de serviço que atendem pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão estadual.

Aporte do Governo Federal

No último dia 23 de agosto, o Governo Federal efetuou o primeiro repasse, totalizando um valor médio de R$ 100 milhões - referentes ao pagamento para os meses de maio, junho, julho e agosto.

Em relação aos meses subsequentes, um novo aporte do Governo Federal será necessário para o pagamento do benefício, explica o Governo do Estado.

Veja também

REDES SOCIAIS Antigo Twitter, X, vai descontinuar o recurso Roda no próximo mês