Governadora Raquel Lyra anuncia restauração da PE-073 em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul

A- A+

A governadora Raquel Lyra anunciou, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, o início das obras de restauração da PE-073, durante a abertura da moagem da safra 2025/2026, na Usina Cucaú, pertencente ao Grupo EQM. O evento, promovido pelo presidente do grupo e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi prestigiado por autoridades empresariais e políticas.



Segundo o governo do estado, a obra da PE-073 beneficiará diretamente 18 mil moradores de Gameleira e Rio Formoso, passando por Cucaú e o investimento previsto é de R$ 71,8 milhões. São mais de 37 quilômetros de extensão contemplando dois trechos. A previsão é que a obra seja concluída em junho de 2026.

Homenagem

Na ocasião, Eduardo de Queiroz Monteiro e Raquel Lyra também fizeram o descerramento de uma placa que enaltece a ida da primeira mulher eleita para comandar o estado à Usina Cucaú.



“Muitos governos passaram e não restabeleceram essa estrada que é um eixo de desenvolvimento. Não é só uma estrada a serviço de uma usina, é uma estrada a serviço do desenvolvimento. É importantíssima como corredor do turismo no período de alta estação”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.



A governadora Raquel Lyra destacou que muitos investimentos estão sendo realizados na Mata Sul e em todo estado. Ela ressaltou a importância da usina na geração de empregos para os moradores da região.



“É muito bom ver um equipamento como esse, uma indústria como essa, funcionando e gerando emprego para o nosso povo. Eu estive recentemente também no início da moagem da safra de Petribu, na semana passada, na Zona da Mata Norte e lá, como aqui, eu venho com um coração e as mãos cheias de trabalho, porque a gente tem feito muito obra aqui nessa região”, disse.

Plantar juntos

O governo do estado e a Usina Cucaú firmaram, em janeiro de 2025, uma parceria por meio do programa Plantar Juntos, para promover a conservação ambiental, o reflorestamento e a preservação da biodiversidade no estado de Pernambuco.



A usina aderiu ao programa do governo estadual e passou a fornecer mudas para o reflorestamento. Atualmente, o viveiro de mudas da Cucaú tem capacidade de produção de 100 mil mudas por ano.

Presença

Participaram da cerimônia a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro, Joanna Costa, Eduardo Cunha, Domingos Azevedo, e Cláudia Dantas; a esposa de Eduardo de Queiroz Monteiro, Cláudia Monteiro; o advogado Renato Rissato; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; as colunistas do jornal Betânia Santana e Roberta Jungmann; e o radialista Tarcísio Regueira (o Bocão).



Também marcaram presença a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha; a ex-prefeita de Rio Formoso Isabel Hacker; o prefeitos Berg de Hacker (Rio Formoso) e Fabinho Lisandro (Salgueiro); o deputado estadual France Hacker; a presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Ana Luiza Ferreira; os secretários Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), e Túlio Vilaça (Casa Civil); entre outras autoridades, incluindo prefeitos da Mata Sul.

Veja também