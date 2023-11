Governadores do Sul e Sudeste vão orientar voto contrário à reforma Tributária no Senado

A- A+

Governadores do Sul e do Sudeste defenderam na tarde desta quarta-feira (8) o adiamento da votação da Reforma Tributária.

Caso o texto seja votado, a orientação a ser dada a senadores dessas regiões será para votar contra, segundo os governadores Claudio Castro, do Rio de Janeiro, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná. Eles estiveram com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília.

- Vamos soltar uma nota nos posicionando, além de pedir aos nossos senadores que representam cada estado, para que votem contra porque isso está indo contra os nossos estados. Falo em nome de todos, apenas não em nome do governador Renato Casagrande, que não veio para esse encontro - disse Ratinho Junior.

Leite afirmou que os estados do Norte e Nordeste terão já um reforço de caixa pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, e agora conseguiram novas vantagens, como incentivos para indústria automotiva e novas concessões à Zona Franca de Manaus.

— A Reforma era mais palatável quando saiu da Câmara. Agora há desconforto (com o texto do relator Braga) como a mudança para o setor automotivo. Outra coisa é uma espécie de CIDE para a Zona Franca. O que gera um encarecimento para os produtos de nossos estados — disse Leite.

