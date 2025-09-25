Qui, 25 de Setembro

CONVOCAÇÕES

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

Gustavo Gaspar trabalhou para Weverton Rocha (PDT-MA) e deu procuração a homem apontado como operador financeiro dos desvios

Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS.  - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A base do governo conseguiu barrar a convocação de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), e de Silas Bezerra de Alencar, sócio de empresa que teria pagado passagens para representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestarem depoimento à CPMI do INSS.

Os requerimentos foram rejeitados em sessão realizada nesta quinta-feira, 25, antes do depoimento de Antônio Carlos Camilo, o "Careca do INSS".

Como revelou o Estadão, Gustavo Marques Gaspar foi sócio do haras da família do deputado Juscelino Filho (União-MA), ex-ministro das Comunicações. Juscelino é amigo e padrinho dos filhos do senador Weverton Rocha.

Gaspar concedeu procuração a Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como um dos operadores financeiros do esquema de descontos ilegais a aposentados.

Oliveira Costa já depôs à CPMI, de onde saiu preso por falso testemunho - e liberado horas depois. Ele negou ser sócio do Careca e afirmou ser apenas funcionário da Prospect, empresa que, segundo as investigações, foi usada para receber recursos de associações e pagar propina a agentes públicos.

A manobra do governo se baseou em um comunicado feito por Gustavo Gaspar, em que se comprometeu a abrir seu sigilo fiscal. Com isso, outros parlamentares seguiram a orientação de postergar a convocação dele.

