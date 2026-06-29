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Combustível

Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel

Medida provisória destina recursos ao Ministério de Minas e Energia

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Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar dieselGoverno abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 550 milhões para subsidiar a importação de óleo diesel de uso rodoviário. A medida provisória publicada nesta segunda-feira (29) destina-se ao Ministério de Minas e Energia, com execução pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A norma está vinculada à iniciativa prevista na Medida Provisória nº 1.349, de 2026, que trata do mesmo tipo de apoio ao combustível.

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O crédito extraordinário é um instrumento previsto na Constituição para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Nesse caso, o valor será aplicado em âmbito nacional para subsidiar a importação de diesel, com o objetivo de viabilizar o abastecimento e mitigar impactos no mercado.

Segundo a medida provisória, a integralidade dos recursos, classificados como despesas primárias do orçamento fiscal, será direcionada para essa finalidade. 

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