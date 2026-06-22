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Orçamento Fiscal da União

Governo abre crédito suplementar de R$ 20,5 bi para reforçar Orçamento

Programa Minha Casa, Minha Vida receberá R$ 20 bilhões

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Programa Minha Casa, Minha Vida receberá R$ 20 bilhõesPrograma Minha Casa, Minha Vida receberá R$ 20 bilhões - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Ministério do Planejamento e Orçamento abriu crédito suplementar de R$ 20,5 bilhões no Orçamento Fiscal da União para reforçar dotações de diversos órgãos do Poder Executivo federal. A medida consta da Portaria GM/MPO nº 246/2026, publicada nesta segunda-feira (22).

Do total autorizado, a maior parte – R$ 20 bilhões – será destinada ao financiamento de operações de crédito no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Os recursos têm como objetivo ampliar o atendimento habitacional no país.

De acordo com o texto, o crédito suplementar será viabilizado principalmente pela incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025, que soma R$ 20 bilhões. Esse montante é proveniente da capitalização e das destinações do Fundo Social. Outros R$ 503,3 milhões virão da anulação de dotações orçamentárias previamente previstas.

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Distribuição dos recursos
Além do reforço ao programa habitacional, o crédito contempla diferentes áreas da administração pública, como:

Outros órgãos também receberam valores menores, incluindo a Presidência da República, alguns ministérios e autarquias. Para viabilizar parte do crédito, o governo cancelou dotações em diferentes áreas. 

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