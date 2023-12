A- A+

URBANISMO Governo abre seleção de empresas para construção de mais de 2.500 habitacionais em Pernambuco Recife e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, e em Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, são as cidades beneficiadas pela ação

O Governo de Pernambuco, por meio da Companha Estadual de Habitação e Obras (Cehab), divulgou os cinco primeiros editais para a contratação de empresas para construção de habitacionais com terrenos cedidos pela gestão.



Ao todo, 2.564 empreendimentos que fazem parte do Minha Casa, Minha Vida (MCMV-FAR) devem ser erguidos no Recife e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, e em Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.

Nesta modalidade, o MCMV-FAR, quem recebe Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) não precisa pagar prestações de imóveis e tem direito a uma casa de graça. A gestão estadual doou 12 terrenos para que a ação acontecesse.

"Os editais foram publicados e as construtoras já podem apresentar propostas de produção dos habitacionais", explicou o diretor presidente da Cehab, Paulo Lira.

A nova fase do projeto acontece após a seleção de mais de 10 mil unidades habitacionais no Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para Pernambuco. O processo de chamamento das construtoras consiste na definição de quais empresas responsáveis por erguer novas unidades dos habitacionais nos terrenos doados.



Vale lembrar que na última terça-feira (19), Recife inaugurou 600 apartamentos do conjunto habitacional Encanta Moça 1 e 2, no bairro do Pina, Zona Sul. Segundo a Prefeitura, a Caixa Econômica Federal avaliou o perfil das famílias para confirmar que elas se encaixam nos critérios do programa Minha Casa, Minha Vida.



As demais construções são destinadas à moradia de interesse social e à doação dos terrenos faz parte do Programa Morar Bem Pernambuco. Mais informações no site oficial da pasta. Já os editais de seleção das construtoras estão disponíveis no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22), na página 21.

