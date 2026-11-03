Ter, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Governo adia medida provisória com alíquotas do Imposto Seletivo

MP que fixa alíquotas para manter em 2027 a carga hoje cobrada via IPI sobre cigarros, bebidas e carros será publicada na quarta-feira

Reportar Erro
O novo imposto precisa respeitar a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da norma e o início da cobrançaO novo imposto precisa respeitar a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da norma e o início da cobrança - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a publicação da medida provisória (MP) que fixa as alíquotas do imposto seletivo (IS). O tributo foi criado pela Reforma Tributária para encarecer produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente e ganhou o apelido de “imposto do pecado”.

Leia também

• Binance revela que engenheiro baixou programa malicioso que permitiu roubo de US$ 6 bilhões

• AGU defende medida provisória que proibiu bets no país

Inicialmente, a medida provisória seria publicada nesta terça-feira. Porém, a reunião do presidente Lula com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Dario Durigan, para tratar do assunto, ficou para esta quarta-feira, quando a MP será publicada.

O novo imposto precisa respeitar a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da norma e o início da cobrança. Por isso, o Imposto Seletivo só começará a ser cobrado em fevereiro de 2027, e não em 1º de janeiro, como previa o calendário da reforma.

A medida chega atrasada. Para que o seletivo estreasse junto com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em janeiro, a MP precisaria ter sido editada até 2 de outubro. O governo, porém, deixou o envio para depois do segundo turno das eleições, em 25 de outubro, por temer desgastes na campanha.

Pela lei de regulamentação da reforma, o IS incide sobre:

A parte da receita esperada com apostas, porém, ficou comprometida. Em setembro, o governo editou a MP que proibiu as apostas esportivas e os jogos virtuais no país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter