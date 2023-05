A- A+

Rio de Janeiro Governo adia reunião sobre Galeão após operadora pedir mais tempo para decidir sobre aeroporto Reunião estava marcada para esta terça. Changi avalia se permanece com terminal

O Ministério de Portos e Aeroportos informou que a reunião do ministro Márcio França com o governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, marcada para esta terça-feira (16) para discutir o futuro do Galeão foi adiada.

A nova data ainda não foi definida.

O adiamento foi feito após a RIOGaleão, controlada pela Changi, pedir mais tempo, até o dia 31 deste mês, para decidir se permanece ou não com a concessão do aeroporto internacional do Rio.

A expectativa era de que o governo federal anunciasse medidas para incentivar a atração de voos para o aeroporto, que vem perdendo passageiros nos últimos anos, e se agravou com a pandemia.

Autoridades do Rio pedem a limitação de voos no Santos Dumont, administrado pela Infraero, como principal medida para incentivar o fluxo no aeroporto internacional. O pleito é analisado pelo governo federal.

Em outra frente, o governo pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) se manifeste sobre a legalidade de se desfazer um processo de relicitação e manter a concessionária atual na operação. A consulta se aplica ao caso da RIOGaleão e a outros contratos problemáticos, como o do aeroporto de Viracopos (SP) e de rodovias concedidas à iniciativa privada.

