Governo admite cenário difícil para aprovação da MP alternativa ao IOF e vê antecipação de disputa

Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e parlamentares governistas admitem que o cenário é difícil para aprovação no Congresso da Medida Provisória que foi editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Os articuladores têm uma sequência de reuniões ao longo do dia para tentar angariar votos, mas a chance de não aprovar é considerada real.

Aliados de Lula veem uma antecipação da disputa eleitoral e afirmam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), têm atuado para convencer congressistas a se posicionar contra a medida. Reclamam ainda do rompimento de acordos. No Ministério da Fazenda, a avaliação também é de que será voto a voto novamente.

Diante do cenário de dificuldades, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, procurou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para tentar amarrar um apoio da sigla de Tarcísio à MP. Mesmo com o diálogo, o dirigente partidário ainda não antecipou qual será a posição do partido.

O resultado da MP na comissão especial nesta terça-feira mostra como o cenário está difícil para aprovação da proposta, que é considerada fundamental para fechar as contas de 2026. O placar foi bastante apertado: foram 13 votos a favor e 12 contra.

— Claro que tem receio de não ser aprovado. Estamos vivendo um momento de disputa. Pode ser que esses partidos se posicionem contra e aí caiu a MP — disse o relator do projeto, deputado Carlos Zarattini (PT-SP) em referência à oposição eleitoral da medida nesta quarta-feira.

Zarattini citou a atuação do senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e de Tarcísio criticou o rompimento de acordos, como dos parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que tiveram os pleitos atendidos, mas votaram contra a medida na comissão especial.

— Nós entramos no modo disputa eleitoral. O Tarcísio, em vez de governar São Paulo, fica ligando para deputado para pressionar, para não aprovar. É evidente que tem uma campanha eleitoral em andamento e o objetivo é prejudicar o governo. Dane-se o país.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), chamou o movimento de "sabotagem contra o Brasil", uma vez que o texto apresentado por Zarattini foi fruto de um acordo e mesmo assim enfrenta resistências.

— É um movimento de sabotagem contra o Brasil. A Câmara, se embarcar nessa, vai estar dando outro tiro no pé. Aqui são tiros no pé sucessivos, foi assim com a PEC da Blindagem — disse. — Temos insistido para votar, porque é uma irresponsabilidade, estamos estourando o orçamento do próximo ano, é uma irresponsabilidade fiscal daqueles que se dizem responsáveis

Procurado pela reportagem , Tarcísio negou participar de qualquer articulação envolvendo a MP.

— Estava até agora em reunião com setores de bares, restaurantes e supermercados tratando da crise do metanol. Além disso, preparando medidas para ajudar Porto Feliz e Ribeirão Pires. Tivemos duas urgências lá. Tenho um estado para tocar. Esse assunto é do Congresso.

Segundo Zarattini, haverá uma série de reuniões ao longo do dia, incluindo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do assunto e angariar apoio para a proposta.

Originalmente, a MP previa uma arrecadação de R$ 20,9 bilhões em 2026, receita já prevista no Orçamento do ano que vem. A projeção para o resultado primário é de superávit de R$ 34,5 bilhões, marginalmente acima do centro da meta, de R$ 34,3 bilhões.

Com as mudanças realizadas pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP), a receita prevista caiu para cerca de R$ 17 bilhões, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Zarattini recuou do aumento de tributação sobre bets e da taxação de títulos hoje isentos, como LCI e LCA.

