A- A+

PIB Governo admite inflação no teto da meta em 2026 e mantém previsão de crescimento de 2,3% do PIB Equipe econômica projeta alta de preços em 4,5% neste ano, no limite do alvo estabelecido para o Banco Central

O governo Lula atualizou nesta segunda-feira as perspectivas para economia brasileira em 2026, aumentando a projeção de inflação de 3,7%, para 4,5%, no teto da meta. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda manteve expectativa de crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.

As informações estão no Boletim Macrofiscal divulgado hoje. A última versão tinha sido publicado ainda em fevereiro deste ano.

No documento, a equipe econômica do governo aponta que houve uma piora nas expectativas de inflação após o início da guerra no Irã.

"A revisão incorpora os seguintes fatores: a elevação da cotação do petróleo, que atua como vetor altista; a apreciação da taxa de câmbio estimada para 2026, a expectativa de mercado de uma taxa Selic mais alta ao longo do ano e as políticas mitigatórias, que operam em sentido oposto; e os resultados recentes do IPCA, que vieram acima do projetado na grade anterior”, aponta o governo.

Mesmo diante desses efeitos, no entanto, o governo ainda não admite o estouro da meta do IPCA para este ano, que é de 3%, com limite de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o teto é de 4,5%.

Para 2027, a expectativa de inflação também foi revisada para cima, passando de 3% para 3,5%.

A expectativa de crescimento do PIB para este ano foi mantida, com um crescimento da economia o sustentado principalmente pela expansão da indústria e dos serviços, a despeito da desaceleração da agropecuária.

A projeção de uma expansão de 2,6% da economia brasileira em 2027 também foi mantida.

Veja também