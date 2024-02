A- A+

déficit zero Governo ainda mira déficit zero para este ano, diz secretário de Orçamento do Planejamento Paulo Roberto Bijos disse que crescimento do PIB pode surpreender, assim como foi em 2023

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Roberto Bijos, disse que ainda há um nó fiscal a ser desatado no Brasil, mas afirmou que o governo ainda mira o déficit fiscal zero em 2024.

"O grande norte é atingir superávit primário que equilibre contas públicas", disse ele, em conversa com o presidente da Amcham, Abrão Neto, durante painel de encerramento de evento sobre perspectivas para 2024 nesta segunda-feira na sede da B3. O esforço maior é atingir superávit primário de 1,5% do PIB, disse o secretário.



Sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024, Bijos disse que pode surpreender, assim como foi em 2023, quando as previsões de expansão pelos economistas começaram baixas e foram sendo revisadas para cima ao longo do ano.

