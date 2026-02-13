Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Governo ajusta preço-teto de leilão de "reserva" de energia

Ministério diz que decisão foi feita após "processo institucional de escuta"

Reportar Erro
Usina termelétrica da Eneva em Sergipe Usina termelétrica da Eneva em Sergipe  - Foto: Eneva / Divulgação

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta sexta-feira o reajuste dos preços-teto do leilão de ‘reserva’ de energia, previsto para abril, após pressão do setor por mudança da precificação inicial.

Segundo o MME, a decisão foi tomada após “processo institucional de escuta”. As informações foram encaminhadas à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e o cronograma do leilão será mantido.

Na quarta, o ministro Alexandre Silveira disse que o governo havia identificado divergências entre os dados que foram levados em conta para formar os preços e a necessidade de oferta do mercado.

Agora, o MME diz que a metodologia de preços foi mantida, mas que houve “refinamento técnico na estrutura de custos” e atualização das estimativas de investimentos necessários para manter os empreendimentos de geradores.

 

Leia também

• Pernambucanas comandam evento na Escócia sobre o Carnaval do Brasil

• Recife tem um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil

• Ex-Vasco e protagonista de susto no Brasil em 2014, atacante revela ter câncer de pele

Segundo a pasta, o reajuste foi feito para evitar distorções e redução da atratividade do leilão.

“As atualizações no Leilão de Reserva de Capacidade tem como principal objetivo garantir segurança energética ao país, assegurar competição efetiva no leilão e preservar a previsibilidade regulatória, mantendo a responsabilidade com o consumidor”, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Previsto inicialmente para o ano passado, o leilão chegou a ser suspenso após disputas judiciais que questionaram sua modelagem e regras concorrenciais, mas foi remarcado para abril deste ano.

Os leilões de reserva são realizados para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico. Relatórios da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam que a expansão da participação de geradoras com fontes intermitentes (cuja geração não é constante), como eólica e solar, amplia a necessidade da contratação de usinas de “reserva”, como as termelétricas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter