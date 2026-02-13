A- A+

BRASIL Governo ajusta preço-teto de leilão de "reserva" de energia Ministério diz que decisão foi feita após "processo institucional de escuta"

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta sexta-feira o reajuste dos preços-teto do leilão de ‘reserva’ de energia, previsto para abril, após pressão do setor por mudança da precificação inicial.

Segundo o MME, a decisão foi tomada após “processo institucional de escuta”. As informações foram encaminhadas à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e o cronograma do leilão será mantido.

Na quarta, o ministro Alexandre Silveira disse que o governo havia identificado divergências entre os dados que foram levados em conta para formar os preços e a necessidade de oferta do mercado.

Agora, o MME diz que a metodologia de preços foi mantida, mas que houve “refinamento técnico na estrutura de custos” e atualização das estimativas de investimentos necessários para manter os empreendimentos de geradores.





Segundo a pasta, o reajuste foi feito para evitar distorções e redução da atratividade do leilão.

“As atualizações no Leilão de Reserva de Capacidade tem como principal objetivo garantir segurança energética ao país, assegurar competição efetiva no leilão e preservar a previsibilidade regulatória, mantendo a responsabilidade com o consumidor”, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Previsto inicialmente para o ano passado, o leilão chegou a ser suspenso após disputas judiciais que questionaram sua modelagem e regras concorrenciais, mas foi remarcado para abril deste ano.

Os leilões de reserva são realizados para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico. Relatórios da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam que a expansão da participação de geradoras com fontes intermitentes (cuja geração não é constante), como eólica e solar, amplia a necessidade da contratação de usinas de “reserva”, como as termelétricas.

