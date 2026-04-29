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tarifaço Governo amplia em R$ 5 bilhões crédito a exportadores afetados por tarifas dos EUA Medida provisória direciona recursos ao Fundo de Garantia à Exportação dentro do Plano Brasil Soberano

O governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para ampliar o financiamento a exportadores brasileiros. A medida foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A medida prevê o apoio a pessoas físicas e jurídicas exportadoras de bens e serviços, além de seus fornecedores, desde que estejam abrangidas pelo Plano Brasil Soberano, programa do governo voltado ao estímulo das exportações e à sustentação de empresas com atuação internacional.

Pelo texto, os recursos serão destinados aos Encargos Financeiros da União, no âmbito do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), instrumento utilizado para dar suporte a operações de crédito voltadas ao comércio exterior. Na prática, o crédito extraordinário reforça a capacidade do fundo que serve de garantia para financiamentos concedidos por bancos, ampliando o alcance das operações voltadas ao setor exportador.

A liberação dos recursos ocorre em meio à implementação do Plano Brasil Soberano, que vem sendo estruturado em diferentes frentes ao longo dos últimos meses.

Em uma primeira etapa, o governo já havia aprovado mais de R$ 16 bilhões em crédito direcionado a empresas afetadas por medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Posteriormente, outra medida provisória ampliou em até R$ 15 bilhões o volume de recursos disponíveis no programa.

Essa ampliação veio acompanhada da definição de critérios de acesso, com prioridade para setores considerados estratégicos, com maior intensidade tecnológica, e para empresas impactadas por mudanças no cenário internacional.

Embora já esteja em vigor e produza efeitos imediatos, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em até 60 dias (prorrogáveis por mais 60). Caso contrário, perde validade.

Plano Brasil Soberano

O Plano Brasil Soberano foi lançado pelo governo em 2025 como resposta direta à elevação das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, em alguns casos chegando a 50%. A medida americana afetou especialmente setores industriais com forte presença no comércio exterior, levando o governo a estruturar um pacote de apoio para preservar a competitividade das empresas e evitar impactos sobre empregos.

Desde então, o programa vem sendo ampliado em etapas. A estratégia combina crédito, garantias e medidas tributárias para sustentar exportadores e suas cadeias produtivas, com foco também em pequenas e médias empresas e setores considerados estratégicos para a economia.

Mais recentemente, o plano passou a incorporar um novo fator de pressão: a instabilidade geopolítica, incluindo conflitos no Oriente Médio, que têm afetado cadeias globais de produção e o acesso a insumos. Nesse contexto, o governo ampliou o volume de recursos disponíveis e manteve o foco em empresas impactadas tanto por barreiras comerciais quanto por choques externos.

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