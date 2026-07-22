A- A+

El Nino Governo antecipa contratos de reserva de energia para garantir abastecimento durante o El Nino Preocupação é com os efeitos do El Nino e da guerra no preço dos combustíveis

O governo vai antecipar o início do fornecimento de cinco contratos vencedores dos leilões de energia para assegurar o abastecimento de energia, diante dos efeitos do fenômeno El Nino e da guerra do Oriente Médio nos preços dos combustíveis. O objetivo é garantir 1,8 gigawatt (GW) adicionais ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1º de setembro.

A medida foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), nesta quarta-feira e segue recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A energia contratada é acionada nos momentos de pico para evitar fala de luz.

Segundo parecer do ONS, o volume antecipado é fundamental para garantir a segurança do sistema elétrico brasileiro em 2026 e início de 2027, prevendo principalmente as consequências que podem ser causadas pelo El Niño, segundo o Órgão.

Emitido em julho, o parecer aponta cenário de “elevada probabilidade” de ocorrer o fenômeno, que reduz a disponibilidade de energia produzida na região Norte do país e aumenta a carga do sistema elétrico devido à elevação das temperaturas e do consequente crescimento do consumo de energia.

Além disso, estudos do Ministério de Minas e Energia (MME), indicam que a utilização de usinas sem contrato para suprimento de carga custam, no mínimo, 25% a do que as contratadas nos leilões.

Veja também