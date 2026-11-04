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Economia Governo antecipa repasses do Bolsa Família no fim de ano; confira calendário Depósitos de novembro e dezembro serão agrupados em três datas para mitigar impactos de eventos climáticos

O governo federal alterou o cronograma tradicional de liberação do Bolsa Família para os dois últimos meses de 2026. A partir deste mês, as parcelas de novembro e dezembro passam a ser concentradas em apenas três dias úteis cada, distribuídas conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

A medida estende o plano de pagamentos rápidos adotado em outubro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a aceleração busca mitigar potenciais impactos decorrentes do fenômeno El Niño sobre as populações em maior vulnerabilidade.

A liberação das quantias de novembro ocorre entre os dias 16 e 18. Já a rodada de dezembro será creditada entre 10 e 14, garantindo o encerramento da entrega dos recursos antes das festividades de final de ano. A movimentação dos valores segue liberada prioritariamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Confira o calendário detalhado de novembro:

NIS final 1: 16 de novembro (segunda-feira)

16 de novembro (segunda-feira) NIS final 2: 17 de novembro (terça-feira)

17 de novembro (terça-feira) NIS final 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: 18 de novembro (quarta-feira)

Para o mês de dezembro, as liberações ocorrem sob o mesmo critério:

NIS final 1: 10 de dezembro (quinta-feira)

10 de dezembro (quinta-feira) NIS final 2: 11 de dezembro (sexta-feira)

11 de dezembro (sexta-feira) NIS final 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: 14 de dezembro (segunda-feira)

A reformulação do calendário atua de forma preventiva contra transtornos provocados por secas ou tempestades. Levantamentos do MDS apontam um aumento expressivo nos decretos de emergência e calamidade pública homologados pela União, passando de 253 para 518 registros na comparação entre os bimestres de agosto e setembro dos últimos dois anos. A antecipação garante liquidez antecipada às famílias para enfrentamento de eventuais desabastecimentos.

Os depósitos de novembro mantêm a correção de 15,04% em vigor desde o mês passado, fixando o piso mínimo por núcleo familiar em R$ 691. Com a reestruturação dos adicionais, o Benefício Renda de Cidadania passa a pagar R$ 164 por integrante, enquanto o Benefício Primeira Infância garante R$ 173 para cada criança de até seis anos. O adicional referente ao Benefício Variável Familiar atinge R$ 58 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

O acesso ao programa continua restrito aos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) cuja renda por pessoa não ultrapasse R$ 218 mensais. Além do limite financeiro, os beneficiários precisam comprovar a manutenção dos compromissos de saúde e educação, incluindo a atualização vacinal, o acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos, pré-natal para gestantes e frequência escolar mínima de 60% a 75%, a depender da faixa etária do estudante.

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