Combustível Governo anuncia aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel Percentual subirá para 14% em março de 2024, e chegará a 15% em 2025, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta terça-feira o aumento dos percentuais de biodisel no óleo diesel. Já a partir de março, a mistura subirá de 12% para 14%. Para 2025, subirá para 15%.

Atualmente, o teor é de 12% e o cronograma anterior do governo estabelecia 13% em 2024, 14% em 2025 e B15% em 2026. A decisão de hoje, portanto, antecipa em um ano esse calendário.

A decisão foi tomada após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), na sede da pasta, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As importações do produto foram suspensas. Segundo Silveira, o objetivo da medida é estimular a produção local, de um lado, e tornar mais limpa a matriz brasileira.

