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Gás do povo Governo anuncia aumento do preço de referência do Gás do Povo De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o impacto fiscal será de cerca de R$ 300 milhões

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (14) novas medidas para enfrentar os efeitos da guerra no Irã. Entre elas, o aumento do preço de referência do botijão de gás no programa Gás do Povo, que oferece um voucher (vale-recarga) para botijões de 13 kg a famílias do Bolsa Família e com renda per capita de até meio salário mínimo. Os preços de referência, base para o reembolso do governo aos revendedores, variam por estado.

O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que justificou a iniciativa como forma de mitigar o aumento do valor no mercado internacional como efeito da crise nos combustíveis causada pelo conflito no Oriente Médio. O impacto estimado é de cerca de R$ 300 milhões.

— Reconhecemos que o setor de GLP foi bastante afetado por aumento de custos. Temos um programa que é o Gás do Povo, que funciona com subvenção às famílias mais vulneráveis, que tem um preço de referência e vamos reajustar.

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