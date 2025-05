Governo anuncia corte de R$ 31 bilhões e aumento do IOF para equilibrar contas públicas

A- A+

O Governo Federal anunciou, nesta quinta-feira (22), corte de gastos no valor R$ 31 bilhões dos cofres públicos junto ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Brasil. Anúncio aconteceu durante a apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2025.

Além disso, a equipe econômica anunciou um crédito de R$ 12,4 bilhões para cobrir despesas obrigatórias, a exemplo de benefícios previdenciários. Junto a isso, também vem o bloqueio de R$ 10,6 bilhões e o contingenciamento de R$ 20,7 bilhões.

O Ministério da Fazenda ainda fará uma coletiva hoje para detalhar o plano e explicar os detalhes da alta do imposto.

Veja também