Governo anuncia investimento de R$ 12,6 bi para Porto de Santos até 2028

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou nesta segunda-feira um investimento de R$ 12,6 bilhões para o Porto de Santos entre 2024 e 2028. A construção do túnel entre Santos (SP) e Guarujá (SP) é o principal projeto do plano de investimentos e custará R$ 5,8 bilhões, quase metade do valor total divulgado.

Traçado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e Autoridade Portuária de Santos, o plano define 12 projetos que são considerados estratégicos para a região portuária. O porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país.

Antiga reivindicação de políticos paulistas, a construção do túnel foi firmada após acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas, anunciado em fevereiro deste ano.

Segundo o ministro Sílvio Costa Filho, os investimentos no porto irão ajudar a alavancar o desenvolvimento do país.

— Esses investimentos serão fundamentais para o desenvolvimento da região. Por isso que nós fizemos questão de anunciar esse plano estratégico para que a gente possa, não só o Governo Federal, o governo do estado, mas toda a sociedade brasileira, acompanhar o desenvolvimento do Brasil — disse o ministro nesta segunda-feira.

O plano não contará apenas com investimento público, mas também terá a parceria da iniciativa privada. Além do túnel, o plano conta ainda com obras de dragagens de aprofundamento do Canal de Acesso e de aprofundamento dos berços e a transferência do terminal de passageiros (Concais) para a área do parque Valongo.

Também estão previstas obras no parque do Valongo, que terá restaurantes, lojas e áreas de lazer voltadas para turistas que visitarem a Baixada Santista.

Antes de anunciar o plano de investimentos, Costa Filho também visitou o aeroporto civil metropolitano no Guarujá. Com investimento de R$ 20 milhões,a estrutura está em obras para receber voos comerciais a partir de 2025.

