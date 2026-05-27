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Governo anuncia multa para o iFood por descumprir norma de transparência

Detalhes serão apresentados pelo ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral) em entrevista no Planalto

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A exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar para os entregadoresA exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar para os entregadores - Foto: Divulgação

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) anunciará nesta quarta-feira a aplicação de uma multa ao iFood por não cumprir normas de transparência que informam aos clientes a divisão de ganhos da plataforma e dos entregadores.

O anúncio será feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e pelo secretário nacional de Defesa do Consumidor, Ricardo Morishita Wada, em uma entrevista no Palácio do Planalto. O valor da multa deve ser apurado após a autuação.

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A exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar para os entregadores. A promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de regulamentar o trabalho por aplicativo não será cumprida por resistência encontradas em discussões com o Congresso.

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