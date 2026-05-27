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iFood Governo anuncia multa para o iFood por descumprir norma de transparência Detalhes serão apresentados pelo ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral) em entrevista no Planalto

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) anunciará nesta quarta-feira a aplicação de uma multa ao iFood por não cumprir normas de transparência que informam aos clientes a divisão de ganhos da plataforma e dos entregadores.

O anúncio será feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e pelo secretário nacional de Defesa do Consumidor, Ricardo Morishita Wada, em uma entrevista no Palácio do Planalto. O valor da multa deve ser apurado após a autuação.

A exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar para os entregadores. A promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de regulamentar o trabalho por aplicativo não será cumprida por resistência encontradas em discussões com o Congresso.

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