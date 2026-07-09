A- A+

apostas Governo anuncia novas regras para publicidade de bets, com advertência sobre vício em jogo Divulgação dos sites devem ser acompanhadas de advertências sobre os riscos envolvendo o vício em jogos

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quinta-feira que o governo vai publicar até amanhã duas portarias com novas regras para publicidade de apostas onlinte, as bets.

Segundo Dario, a divulgação dos sites devem ser acompanhadas de advertências sobre os riscos envolvendo o vício em jogos, além de uma proibição de que transmissões esportivas induzam apostas específicas.

As duas portarias começam a valer a partir do dia 17 deste mês. A partir deste prazo, as empresas terão uma semana para se adaptar às novas regras. Entre as punições prevista estão multas, que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet, e suspensão da operação por 180 dias.

No caso de quem veicular uma propaganda irregular de bet poderá ser aplicada uma multa de até R$ 14 milhões.

Segundo Dario, as publicidades terão que vir acompanhadas pelas três advertências:

"O Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro"

"O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência"

"O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento"

Além disso, transmissões de jogos e programas esportivos, seja de qual mídia for, televisão, internet ou rádio, não poderão mais sugerir apostas específicas pelos profissionais apresentados como especialistas.

— Os comentaristas, ou especialistas, tanto em programas, quanto jogos e mesas redondas, esses comentaristas tem um tom de autoridade para algumas pessoas. Ao passar a recomendação, eles também induzem com um grau de autoridade que as pessoas joguem mais e se endividem mais — disse Dario em coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda.

Também ficará proibido apontar "senso de urgência" nas propagandas de bets, vender aposta como ganho de dinheiro fácil, ou exibição de histórico de premiações.

— Estamos adotando novas regras, como não adotar senso de urgência nas chamadas de bets. A gente viu casos recentes, já vimos uma melhoria, mas é preciso constar em regra para que a boa prática perdure — explicou.

Veja também