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EL NIÑO Governo anuncia pacote de R$ 1,3 bilhão para enfrentar efeitos do El Niño previsto para 2026/2027 Maior parte do recurso será destinada à compra de 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho para reforçar os estoques públicos diante do risco de quebra de safra

Diante da previsão de um episódio de El Niño considerado muito forte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ministros nesta quarta-feira para definir um plano de enfrentamento aos impactos do fenômeno e anunciou um pacote de R$ 1,3 bilhão para ações de prevenção e resposta.

Os recursos serão destinados principalmente à formação de estoques públicos de alimentos, combate a incêndios florestais, monitoramento climático e reforço da estrutura de saúde.

Segundo projeções citadas pelo governo, o fenômeno deve provocar seca mais intensa na Região Norte, aumento do risco de incêndios florestais, atraso das chuvas no Centro-Oeste e Sudeste e precipitações acima da média no Sul, com possibilidade de enchentes e deslizamentos.

A estratégia apresentada busca reduzir os efeitos desses eventos sobre o abastecimento de alimentos, a geração de energia, a navegação dos rios e o atendimento à população.

Do total anunciado, R$ 850 milhões serão destinados à compra de 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho para reforçar os estoques públicos diante do risco de quebra de safra.

Como parte da estratégia, o governo criou uma Sala de Situação do El Niño, que reúne 24 ministérios e órgãos federais para acompanhar a evolução do fenômeno e coordenar medidas com estados e municípios. Entre as ações previstas estão o reforço das operações de combate aos incêndios em áreas prioritárias, monitoramento da logística de combustíveis e alimentos e acompanhamento das condições de abastecimento de água e energia.

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