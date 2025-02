A- A+

Novo PAC Governo anuncia Plano de Escoamento da Safra 2024/2025 com foco na infraestrutura e logística O conjunto de ações integra o Novo PAC e prevê a entrega e a retomada de obras

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciará nesta quarta-feira (5) o Plano de Escoamento da Safra 2024/2025, em coletiva a ser realizada no auditório do Ministério dos Transportes. O evento irá contar com a presença dos ministros Renan Filho (Transportes) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), além de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e representantes de órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O plano integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e visa impulsionar o escoamento da produção agrícola brasileira por meio da retomada e entrega de obras estratégicas, concessões e melhorias nas principais rotas de transporte. A iniciativa busca otimizar a logística de exportação e abastecimento interno, garantindo maior competitividade ao agronegócio nacional.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra 2024/2025 deve atingir um volume recorde de 322,47 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de 8,3% em relação ao ciclo anterior. O destaque vai para a produção de soja e milho, que somam um acréscimo de 24,62 milhões de toneladas em comparação com 2023/2024.

