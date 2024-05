Governo anuncia venda de voos para Canoas, mas aéreas ainda não disponibilizam voos

A- A+

Apesar de o governo ter informado que a venda de passagens aéreas para Canoas (RS) começaria nesta terça (21), ainda não é possível comprar bilhetes com destino à cidade nos sites das três principais companhias aéreas brasileiras, segundo simulações feitas pelo Globo.

A Base Aérea de Canoas, que era usada pela Força Aérea Brasileira (FAB), será liberada para operação comercial como alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi inundado pelas chuvas e não tem prazo para retomar os voos.

Ontem, o Ministério dos Portos e Aeroportos disse que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicaria a autorização para as operações em Canoas nesta terça-feira e que a comercialização das passagens seria iniciada nesta terça.

O Globo buscou na manhã desta terça-feira voos para a Base Aérea de Canoas nos sites de Azul, Latam e Gol. Nas duas primeiras, já é possível encontrar o aeroporto na busca, mas não é possível dar prosseguimento à compra.

Foram simulados voos para todos os dias até 1° de junho, mas vem uma mensagem dizendo que os voos não estão disponíveis.

Na Latam, a Base Aérea de Canoas aparece como opção de destino e partida, mas não há opções de chegada no terminal partindo do Aeroporto do Galeão, no Rio, por exemplo.

Na Azul, não há voos disponíveis partindo de Viracopos, em Campinas, onde fica o hub da companhia, para Canoas. Não há também opções com escalas partindo para o destino gaúcho.

Na Gol, sequer aparece a opção para o aeroporto. Para Porto Alegre, há o aviso de "indisponível" na hora da seleção do destino.

O governo informou que serão 35 voos semanais partindo da Base Aérea de Canoas, bem menos que os do Aeroporto Salgado Filho. A Fraport, que é a responsável pela concessão do aeroporto de Porto Alegre - fora de funcionamento há duas semanas - , é quem vai operar a base de Canoas.

Procurada, a Gol disse em nota que deseja operar em Canoas, mas elencou que espera o cumprimento de requisitos estruturais e de segurança para iniciar pousos e decolagens no aeroporto. A companhia disse que não prevê data para o início da operação, mas planeja ter nove voos semanais operando na cidade gaúcha.

A Latam informou que vai operar voos comerciais de passageiros para a Base Aérea de Canoas de forma excepcional, e que as passagens estarão disponíveis em breve. A companhia não deu detalhes de quando a operação de comercialização das passagens estará disponível

Até o fechamento da reportagem, Azul e VoePass (que voa em code share com a Latam) não responderam a reportagem.

