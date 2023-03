Governo anunciará medidas para aumento de receita em até R$ 150 bi

A- A+

O ministro Fernando Haddad disse que o governo irá anunciar, na próxima semana, medidas para garantir um incremento de receitas em até R$ 150 bilhões neste ano.

— É um conjunto de medidas saneadoras entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões até o fim do ano. Com vistas a dar possibilidade de crescimento. Eu tenho a convicção de que esse país melhor está contemplado com essa fórmula que estamos anunciando.

Haddad garantiu ao longo da entrevista que as medidas irão atingir setores que hoje não são tributados ou são pouco onerados. Um exemplo disso é a área de apostas on-line, que será regulamentada e tributada.

Na mesma entrevista, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o piso para investimentos do novo arcabouço fiscal será o orçado neste ano, de R$ 75 bilhões, acrescido da inflação.

Assim, todos os anos, a referência será esse valor, mais a inflação.

— A gente tem a garantia que o ajuste não será pelo investimento, que é o pior corte que existe, junto com o corte de gastos sociais — disse.

