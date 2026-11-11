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FISCAL Governo apresenta projeto com medidas fiscais para 2027 Pacote de medidas prevê impacto de R$ 60 bilhões para o próximo ano

O governo Lula apresentou ao Senado, neta quarta-feira, o projeto de lei com o pacote de medidas fiscais. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou mais cedo que o conjunto de ações terá um impacto de R$ 60 bilhões em 2027. Segundo o ministro, o efeito dessas medidas sobre as contas públicas deve crescer nos anos seguintes.

O projeto foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo na Casa, e será relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), também relator do Orçamento de 2027.

Segundo Moretti, o impacto fiscal das medidas deve crescer nos anos seguintes, ampliando sua contribuição para o cumprimento das metas fiscais do governo.

Na justificativa, Wagner afirma que o projeto "acelera o processo de consolidação fiscal em curso", e tem por finalidade reforçar a capacidade do setor público de assegurar o cumprimento das metas de resultado primário e a trajetória sustentável da dívida pública.

O senador diz ainda que o texto "representa relevante avanço em direção a uma reforma visando à modernização do orçamento público, de modo a combinar entregas à sociedade e responsabilidade fiscal".



Controle de despesas

Moretti detalhou que, dos R$ 60 bilhões previstos pelo governo, cerca de R$ 50 bilhões devem vir de medidas de controle de despesas, revisão de benefícios tributários e limitação de compensações de impostos. Segundo o ministro, os recursos devem ajudar o governo a cumprir as metas fiscais previstas para os próximos anos.

— Estamos falando de um colchão para que a gente possa entregar as metas, de forma realista, da ordem de R$ 50 bilhões, a partir de um mix de controle de despesa, revisão de renúncias e limitação de compensações tributárias — afirmou.

O ministro também afirmou que o pacote prevê a limitação de determinadas despesas, com o objetivo de ampliar a flexibilidade na execução do Orçamento. Segundo ele, essas medidas representam um impacto estimado entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. O ministro também confirmou que deve alterar a base de cálculo para definir o piso da saúde, com a retirada das receitas extraordinárias com petróleo e gás da conta até 2030.

— No fundo, estamos fazendo algo bem razoável, que é retirar as receitas extraordinárias em relação ao óleo do cômputo do piso da saúde. E aí, de novo, se trata de uma racionalização de despesa — afirmou Moretti.

Além disso, o governo estima uma economia de aproximadamente R$ 3 bilhões com propostas em tramitação no Congresso para limitar os chamados supersalários no serviço público. Moretti afirmou que o valor dependerá do conteúdo final das medidas aprovadas pelos parlamentares.

— Estamos propondo ao Congresso Nacional um prazo para que seja votado o projeto de supersalários. Vai depender muito do projeto a ser aprovado, mas fizemos uma previsão de em torno de R$ 3 bilhões de economia com projetos que estão na Casa — afirmou.

O pacote vem sendo negociado pelo governo com o Congresso Nacional desde a última semana, em meio a pressão de setores por um ajuste fiscal nas contas públicas no ano que vem.

Como mostrou O GLOBO, esse projeto é uma primeira etapa, com maior foco no Orçamento do ano que vem. No entanto, a equipe econômica também prepara uma segunda rodada de medidas para ajudar a viabilizar a trajetória de metas prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) para o período de 2027 a 2030.

Neste projeto a ser enviado, o governo trabalha com uma série de dispositivos para conseguir maior flexibilidade na execução das despesas, permitindo que se faça congelamento de gastos mirando o centro da meta e não só o limite inferior (que no ano que vem é de 0,25% do PIB), como tem sido a tônica dos últimos anos. Também haverá ampliação das rubricas que poderão ser cortadas no processo de execução.

Nessas novas regras, uma das medidas prevê a possibilidade de redução do limite de despesas no ano de execução de 2,5% para 2% de alta acima da inflação (equivalente a R$ 12,8 bilhões), para viabilizar o alcance da meta, mas a versão mais recente não previa que essa redução tivesse repercussão nos anos seguintes.

No lado da receita, está prevista uma nova rodada de revisão de benefícios tributários. Está em discussão a possibilidade de isso estar associado a algum tipo de gatilho a ser acionado a depender do desempenho fiscal, como ocorreu no caso do gasto com pessoal para o ano que vem, mas também havia a possibilidade de essa redução da renúncia ser feita independentemente de gatilhos, como medida estrutural, nos moldes do que foi feito neste ano (redução linear dos incentivos).

A equipe econômica também pretende cortar os subsídios e subvenções para os combustíveis e reduzir as ações parafiscais (especialmente de crédito para segmentos muito específicos, como ocorreu neste ano), elementos que dificultam uma melhora mais consistente na trajetória da dívida pública.

Orçamento de 2027

A LDO define as regras para a elaboração e a execução do Orçamento, entre elas a meta fiscal. O projeto foi enviado pelo governo ao Congresso em abril e, pelo calendário habitual, deveria ter sido votado antes do recesso de julho. Em ano eleitoral, porém, a tramitação só começou a andar neste mês: o relator, senador Eduardo Gomes (PL-TO), foi designado na semana passada.

O texto fixa como meta para 2027 um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 73,2 bilhões. Com a margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal, o resultado pode ficar entre R$ 36,6 bilhões e R$ 109,8 bilhões.

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