A- A+

COMBUSTÍVEIS Governo apresenta projeto para aumentar mistura máxima no etanol na gasolina de 27,5% para 30% Medida faz parte de um 'pacote verde' lançado pelo governo federal visando o processo de transição energética e a redução das emissões de gases do efeito estufa

O governo federal enviou, nesta quinta-feira (14), um projeto de lei que, entre outras medidas, propõe a elevação dos limites máximo e mínimo do teor de mistura de etanol e gasolina.

A medida faz parte de um "pacote verde" lançado pelo governo federal visando o processo de transição energética e a redução das emissões de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global.

O chamado Projeto de Lei do Combustível do Futuro quer estimular o uso de combustíveis renováveis, em relação aos fósseis, e integrar políticas públicas para atrair investimentos na área. O foco é estimular a mudança na matriz energética do setor de transportes, com efeitos sobre a indústria, e aumentar a eficiência dos veículos.

Atualmente, o teor de etanol na gasolina pode ser fixado entre 18% e 27,5%. Pela proposta, esses limites subiriam para 22% e 30%. A fixação de percentuais superiores ao limite vigente, de 27,5% dependerá da constatação da viabilidade técnica.

Redução das emissões

O pacote foi lançado durante cerimônia no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava acompanhado pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Marina Silva (Meio Ambiente), Rui Costa (Casa Civil), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo o Ministério de Minas e Energia, um dos pontos de destaque da medida é a contribuição do etanol para a redução do preço da gasolina ao consumidor, além de contribuir para a redução da emissão de carbono.

Veja também

SHEIN E ALIEXPRESS Empresas dentro do programa de conformidade representam 67% das vendas para o Brasil, diz governo