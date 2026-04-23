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economia Governo apresentou proposta para renegociação de dívidas rurais, diz Renan após reunião com Durigan Congresso negocia medida para socorrer o agronegócio em meio a guerra no Irã

O Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa para renegociação de dívidas rurais que é discutida no Congresso Nacional, segundo o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que se reuniu com o ministro Dario Durigan nesta quinta-feira.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) é relator de um projeto no Senado que prevê do Fundo Social do pré-sal para financiar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. A ideia é mitigar impactos da guerra no Irã no agronegócio brasileiro.

— Ele apresentou uma proposta para adimplentes e para inadimplentes com juros estabelecidos em função do valor da negociação, com prazo de 6 anos — disse o senador à jornalistas, sem detalhar a proposta.

Em meio ao fechamento do Estreito de Ormuz, as exportações brasileiras para o Golfo Pérsico caíram 31% em março, mostram dados Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio (Mdic). A venda de carnes de aves e derivados, principal produto da agropecuária brasileira, teve queda de 13,8% no mês.

Renan disse que ele e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também está envolvida na discussão, vão analisar o projeto do governo, e se reunir novamente com o ministro da Fazenda na terça que vem.

Segundo o senador, na semana que vem devem bater o martelo sobre o tema, definindo se o acordo avançará via projeto de lei ou medida provisória (MP).

— Nós estamos fazendo a negociação com o governo para que nós possamos avançar votando este projeto no Congresso Nacional, especificamente agora no Senado ou mesmo editando uma medida provisória se a negociação for adiante — completou.

O projeto de lei apresentado pelo Congresso atualmente está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde deve ser votado antes de seguir para o Plenário, caso seja aprovado.

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