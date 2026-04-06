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Governo Federal Governo aprova renovação de 14 concessões de distribuição de energia e Enel fica de fora da lista Contratos devem ser assinados nos próximos 60 dias

O Ministério de Minas e Energia aprovou a renovação da concessão de 14 distribuidoras de energia em despacho publicado nesta segunda-feira, que convoca as empresas para assinar o contrato em até 60 dias. Entre as concessões, estão companhias que atuam na distribuição em São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Paraíba e Sergipe.

O governo aceitou a renovação das seguintes concessionárias:

CPFL Piratininga,

EDP São Paulo,

Equatorial Maranhão,

RGE Sul,

Energisa Paraíba,

Energisa Mato Grosso do Sul,

Equatorial Pará,

Light,

Neoenergia Coelba,

CPFL Paulista,

Energisa Mato Grosso,

Energisa Sergipe,

Neoenergia Cosern, e

Neoenergia Elektro.

As concessões da Enel no Rio de Janeiro e Ceará ficaram de fora da lista, apesar de terem tido a renovação recomendada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A reguladora ainda delibera sobre a renovação da companhia em São Paulo, e deve decidir sobre o destino da concessão em sessão nesta terça-feira.

A tendência é de que os diretores decidam pela recomendação ao MME da cassação do contrato da empresa italiana. Os serviços prestados pela distribuidora têm sido alvo de críticas dos moradores e autoridades locais, que alegam sucessivas falhas no fornecimento de energia.

O contrato da Enel em São Paulo se encerra em junho de 2028. Os contratos da empresa no Estado do Rio, que abrange cidades como Niterói, e outro no Ceará, terminam neste ano e em 2028, respectivamente.

No início do governo, o MME estimou que a renovação dos contratos de distribuição devem render R$ 500 bilhões até 2034. Ao todo, 20 concessões têm prazo de vigência se encerrando nos próximos sete anos.

Juntas, essas 20 concessões alcançam 62% do mercado nacional, atendem a 86 milhões de consumidores e respondem por uma receita bruta de R$ 269 bilhões. Estão em sete grandes grupos: Neoenergia, Enel, CPFL, Equatorial, Energisa, Light e EDP.

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