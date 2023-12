Governo assina reajuste salarial para PF e PRF

A- A+

O governo federal assinou na última semana acordos de reajuste salarial para integrantes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão após meses de negociação.

O aumento será feito em três parcelas, em agosto de 2024, maio de 2025 eemmaio de 2026. Dentro da PF, o reajuste vai beneficiar delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas. Uma negociação com policiais penais segue em andamento.

Na classe especial da PF, a mais alta, o reajuste acumulado será de 22,6%. Com isso, delegados no topo da carreira irão receber R$ 41,3 mil em 2026. Na terceira classe, o aumento será de 7,77%.

Na PRF, o reajuste acumulado irá de 13,56% até 27,48%. O maior salário na corporação chegará a R$ 23 mil.

Atualmente, o teto do funcionalismo público, estabelecido pelo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), está em R$ 41,6 mil. Entretanto, já foi definido que em 2025 esse valor será de R$ 46,3 mil;

No dia 13, cinco entidades de classe da PF haviam divulgado uma nota manifestando "insatisfação" e "repúdio" com o que consideraram "descaso" do governo, após um entrave na negociação.

Veja também

convocação Governo de Pernambuco convoca 742 novos servidores; saiba para quais áreas