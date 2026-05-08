Governo assina renovação de concessões de distribuição de energia em nove estados
Empresas deverão fazer investimentos de R$ 130 bilhões nos próximos 30 anos
O Ministério de Minas e Energia (MME) assina nesta sexta-feira a renovação antecipada da concessão de 14 distribuidoras de energia em troca de novos investimentos. Segundo estimativas da pasta, o investimento ao longo dos novos contratos, de 30 anos, será de R$ 130 bilhões, o que pode beneficiar 41,8 milhões de famílias.
Entre as concessionárias, estão companhias como a Light, do Rio de Janeiro, e empresas que atuam na distribuição de nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Paraíba e Sergipe.
A Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, ficou de fora. A distribuidora enfrenta processo de cassação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por falhas no fornecimento de energia em São Paulo.
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A projeção de investimentos considera duas distribuidoras que já renovaram os contratos, em novas condições: Neoenergia Pernambuco e EDP Espírito Santo.
Diante da proximidade de vencimento dos contratos de concessão antigos, nos próximos cinco anos, a tendência é que as empresas segurem investimentos, o que pode impactar a qualidade do serviço prestado. Segundo o MME, a vantagem da renovação antecipada é evitar descontinuidades.
Os novos contratos contêm cláusulas para assegurar melhoria na qualidade do serviço e maior facilidade do poder concedente em cassar concessões e ampliar a fiscalização.
Agora, as concessões devem atender a mudanças mais rígidas nos critérios de qualidade do serviço, transparência e sustentabilidade econômico-financeira das empresas. Entre essas exigências está a divulgação de indicadores de interrupções de energia percebidos por consumidores e medidas de modernização das redes e dos serviços.
No Rio, estão programados R$ 10 bilhões em novos investimentos, o que pode beneficiar 4,3 milhões de famílias. Entre as melhorias estão expansão e modernização da rede de distribuição para melhorar a qualidade do serviço nos municípios de Seropédica e Paracambi; construção da linha de transmissão para elevar a confiabilidade do sistema na llha do Governador e a execução de um projeto piloto de Cidade Inteligente (Smart Ilha), voltado à modernização e digitalização das redes da Ilha do Governador.
O MME ainda precisa decidir sobre o destino das concessões da Enel, responsável pela distribuição em três estados: São Paulo e Ceará, que se encerram em 2028, e no Rio de Janeiro, que termina neste ano.
O governo renovou antecipadamente as seguintes concessionárias:
- RGE Sul (RS)
- CPFL Piratininga (SP)
- EDP São Paulo (SP)
- CPFL Paulista (SP)
- Neoenergia Elektro (SP)
- Light (RJ)
- Equatorial Maranhão (MA)
- Energisa Paraíba (PB)
- Neoenergia Coelba (BA)
- Energisa Sergipe (SE)
- Neoenergia Cosern (RN)
- Energisa Mato Grosso do Sul (MS)
- Energisa Mato Grosso (MT)
- Equatorial Pará (PA)