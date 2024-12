A- A+

BRASIL Governo atrasa pagamento do Auxílio-Gás para 5,5 milhões de famílias em dezembro Pagamento será feito antes do Natal, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social

O governo federal vai atrasar o pagamento do Auxílio-Gás para mais de 5,49 milhões de famílias em dezembro. A princípio o benefício começaria a ser pago a partir desta terça-feira, junto com o Bolsa Família. O governo ainda não anunciou quando o auxílio será transferido para a mais de 16,9 milhões de pessoas afetadas pelo atraso, mas afirmou que o dinheiro será liberado antes do Natal.

“O Bolsa Família será transferido conforme o calendário de pagamentos que se inicia nesta terça-feira (10.12). Já o Auxílio-Gás terá calendário diferente, a ser anunciado nos próximos dias”, diz nota do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O valor do auxílio pago neste mês será de R$ 104.

O benefício é pago a cada dois meses, e corresponde 100% do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O preço é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Criado para reduzir o impacto do preço do botijão de gás no orçamento de famílias, o auxílio-gás é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o MDS é responsável pelo envio dos recursos.

O investimento da pasta com o programa neste mês é de R$ 570,56 milhões.

O programa beneficia famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual ao meio salário-mínimo.

