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Governo Federal Governo atualiza teto de indenização diária de transporte de servidores de R$ 17 para R$ 82,36 Auxílio é pago para é servidores que usam veículo próprio para a execução de atividades externas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta segunda-feira um decreto que atualiza de R$ 17 para R$ 82,36 o valor máximo para o teto da indenização de transporte que é paga para servidores públicos que usam veículo próprio para seu trabalho.

O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Essa indenização é paga a servidores que usam veículo próprio para realizar atividades externas ligadas às funções do cargo, seja efetivo ou comissionado. Isso inclui ações como fiscalização, vistorias, inspeções, acompanhamento de obras e outras tarefas que exigem deslocamentos frequentes fora do local de trabalho.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos (MGI), a atualização do valor levou em conta a variação do IPCA, o indicador oficial da inflação, entre outubro de 1999, quando o benefício foi estabelecido, e março de 2026.

“Nesse intervalo, a inflação acumulada foi de 384,45%, evidenciando a defasagem do valor anterior”, diz a pasta.

A medida entra em vigor imediatamente, a partir da data de publicação, e se aplica aos servidores do Executivo federal.

É um auxílio de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração e é pago exclusivamente para ressarcimento de despesas realizadas durante o desempenho de atividades externas.

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