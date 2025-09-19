Governo aumenta limite para contratação de empréstimos por estados e municípios
Maior valor será destinado operações de crédito com garantia da União
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aumentou, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira (19), o limite para contratação de empréstimos por estados e municípios.
As mudanças vão entrar em vigor no dia 26 de setembro de 2025. Foram ampliados os limites de operações de crédito com e sem garantia da União, que podem ou não, envolver projetos do Novo PAC.
Confira as mudanças:
Ampliação do limite para contratação de operações de crédito com garantia da União para entes subnacionais, passando de R$ 7,3 bilhões para R$ 9,5 bilhões;
Ampliação do sublimite para operações de crédito com garantia da União contempladas no âmbito do Novo PAC, passando de R$ 2,5 bilhões para R$ 2,7 bilhões;
Ampliação do sublimite para operações de crédito sem garantia da União contempladas no âmbito do Novo PAC, passando de R$ 1,0 bilhão para R$ 1,4 bilhão; e
Ampliação do limite para contratação de operações de crédito sem garantia da União para entes subnacionais, passando de R$ 4,1 bilhões para R$ 4,3 bilhões.
As contratações com garantia da União tem juros mais baixo, porque em caso de calote, o Tesouro Nacional que assume a dívida.
O CMN é um órgão colegiado presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.