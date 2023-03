A- A+

COMBUSTÍVEIS Governo aumenta mistura do biodiesel no diesel com impacto em R$ 0,02 Patamar de mistura, nesta sexta (17) em 10%, chegará em 15% até abril de 2026

O governo anunciou nesta sexta-feira (17) a elevação para 12% da mistura obrigatória do biodiesel com o óleo diesel (derivado do petróleo), com impacto projetado em R$ 0,02 para o consumidor final. O anúncio ocorreu após a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mistura está em 10% e o novo patamar entra em vigor a partir de abril deste ano. O reajuste será anual, até a mistura atingir 15%. Isto é, em todos os meses de abril dos próximos anos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez o anúncio oficial da medida:

"Nós fizemos estudos técnicos profundos para evitar que tivesse um impacto econômico muito grave no preço do diesel. Chegamos à conclusão de um número mais coerente, que não impactaria praticamente nada. Então nós definimos que o biodiesel passa na sua composição a ser o B12 (12%) a partir de abril; B13 (13%) em 2024; B14 (14%) em 2025; e B15 (15%) em 2026" disse.

Segundo o Ministério, o impacto na bomba será de um centavo a cada 1% de aumento na mistura do biodiesel. Ou seja, a partir de abril, o impacto será de R$ 0,02, já que o patamar passará de 10% para 12%. A proposta técnica foi aceita por "unanimidade", segundo Silveira.

"O CNPE [Conselho Nacional de Política Energética] a qualquer momento pode revisitar esses números. É importante ressaltar que os estudos foram feitos e o impacto é em torno de R$ 0,01 a cada 1%, e não pode passar disso" afirmou.

O Conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia e, na atual composição, tem como membros outros 15 ministros.

Conflito

O ministro de Minas e Energia disse que durante 60 dias foram ouvidos técnicos para definição da proposta. Isso não impediu que representantes do setor de transportes, como a Confederação Nacional do Transporte (CNT), fossem contrários à medida - alegando pontos como menor eficiência de motores com a mistura do biodiesel.

O posicionamento gerou críticas da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e outras entidades que defendem o uso do combustível e citam pontos como a redução na emissão de poluentes e benefícios ao meio ambiente.

Veja também

mundo OCDE eleva previsões de crescimento mundial para 2023 e 2024