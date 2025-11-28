Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EMPRÉSTIMOS

Governo aumenta novamente limite para contratação de empréstimos por estados e municípios

Com nova ampliação, limite subiu para R$ 21 bilhões neste ano

Reportar Erro
Palácio do PlanaltoPalácio do Planalto - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou um limite extra de R$ 3 bilhões para estados e municípios contratarem empréstimos em 2025. Com a nova ampliação, o limite total para tomada de crédito é de R$ 21 bilhões neste ano.

Em setembro,o Conselho Monetário Nacional (CMN) já havia aumentado este limite, após os entes subnacionais quase esgotarem os R$ 15 bilhões disponíveis para crédito neste ano. Na época, o limite foi aumentado em R$ 3 bilhões.

Em reunião desta quinta, o CMN autorizou uma nova revisão, com um aumento de novos R$ 3 bilhões.

Leia também

• STF volta a analisar nesta sexta-feira (28) regras de acesso gratuito à Justiça do Trabalho

• Petrobras corta 20% dos investimentos em transição energética no novo plano de negócios

• Haddad afasta privatização dos Correios e diz que Tesouro só dará aval a empréstimo com plano

O CMN é um órgão colegiado presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a revisão acontece pois os limites já "estão praticamente esgotados".

Para os estados e municípios, essas contratações são atrativas, pois existem ofertas de créditos com garantia da União. Desse modo, a operação tem juros mais baixos, porque em caso de calote, o Tesouro Nacional que assume a dívida. Parte das contratações disponibilizadas pelo governo são com garantia da União, e outra parte sem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter