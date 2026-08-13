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RIO Governo autoriza construção de hotel em área do Aeroporto Santos Dumont Portaria permite que estatal conceda área do terminal para empreendimento de 11,8 mil metros quadrados por até 20 anos; eventual concessão do aeroporto à iniciativa privada deverá preservar contrato

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O Ministério de Portos e Aeroportos autorizou a Infraero a conceder o uso de uma área do Aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a construção de um empreendimento hoteleiro.



A autorização, formalizada pela Portaria GM-MPor 46/2026 e publicada nesta quarta-feira (12), permite que o contrato tenha duração de até 20 anos. A Infraero ainda precisa se posicionar sobre o empreendimento e sobre a eventual concessão da área.

O prazo é superior ao limite normalmente aplicado aos contratos comerciais em aeroportos administrados pela estatal. Segundo o Ministério, a ampliação busca viabilizar investimentos de maior porte, cujo período de implantação e operação exige um contrato mais longo.

De acordo com estudo da Infraero, o projeto prevê uma área construída de aproximadamente 11,8 mil metros quadrados.

Contrato poderá ser mantido em caso de concessão

A portaria estabelece regras para o caso de o Aeroporto Santos Dumont ser futuramente concedido à iniciativa privada. Nessa situação, o contrato firmado pela Infraero para a implantação do hotel será assumido pelo novo operador aeroportuário, que deverá preservar sua vigência e as condições estabelecidas.

A medida segue critérios econômicos previstos na Portaria MPor 548/2025, que regulamenta contratos comerciais de longo prazo em aeroportos concedidos. A norma permite, em determinadas situações, que acordos tenham duração superior ao período restante de uma concessão, desde que cumpridas as condições estabelecidas.

A autorização do governo também determina que qualquer alteração ou aditamento do contrato dependa de anuência prévia da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Investimento em serviços no aeroporto

Segundo o Ministério, a iniciativa busca ampliar a oferta de serviços no Santos Dumont, sem citar outros possíveis contratos.

A autorização é excepcional em relação à regra anterior, que estabelecia contratos comerciais de até 60 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Para o governo, o prazo de até duas décadas é necessário para tornar viável um empreendimento de maior porte dentro da área aeroportuária.

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