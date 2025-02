A- A+

REGULAMENTAÇÃO Governo autoriza operação de mais 21 empresas de apostas esportivas Com as liberações desta terça, sobe para 35 o número daquelas com autorização definitiva

Em portaria publicada no Diário Oficial da União da terça-feira, 11, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda concedeu autorização definitiva para mais 21 empresas explorarem apostas de quota fixa.

Com as liberações desta terça, sobe para 35 o número daquelas com autorização definitiva.

Segundo a secretaria, das 21 bets que tiveram autorização ontem, 20 delas já contavam com aval provisório e uma delas não tinha qualquer autorização. Outras 34 operam por meio de autorizações provisórias.

As empresas com documento definitivo tiveram que pagar uma outorga no valor de R$ 30 milhões. Elas têm permissão para explorar o negócio durante cinco anos.

Cada uma dessas autorizações permite que as empresas possam explorar até três marcas. Com isso, são obrigadas a usar sites com a extensão ".bet.br".

Apesar de serem 69 o total de empresas com autorizações provisórias ou definitivas, o número de domínios é de 71, já que duas delas solicitaram duas autorizações cada uma.





