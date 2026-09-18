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combustíveis Governo autoriza testes para ampliar mistura do etanol na gasolina para 35% Hoje, 32% do biocombustível vai no produto vendido nos postos

O Ministério de Minas e Energia aguarda a publicação, no Diário Oficial, do plano de teste para a uma nova mistura do etanol na gasolina. A expectativa é que a portaria seja publicada na próxima semana.

A fase de teste vai envolver o aumento da mistura do etanal anidro da gasolina, de 32% para 35%. O projeto faz parte da Lei do Combustível do Futuro (14.993/24), que tem por objetivo reduzir a emissão de gases poluentes e mitigar a vulnerabilidade dos preços pela variação internacional do petróleo.

O cronograma foi aprovado pelo Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro, em 11 de setembro. Caberá ao Conselho Nacional de Pesquisa Energética (CNPE) a aprovação da nova mistura de etanol.

Em julho deste ano, o CNPE aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, pelo mesmo período.

O aumento na mistura da gasolina faz parte da estratégia do governo para reduzir a dependência de combustíveis importados e minimizar efeitos da guerra do Oriente Médio, que elevou o preço do barril de petróleo no mercado internacional.

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