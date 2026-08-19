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BRASIL Governo avalia ampliar compra de milho para reduzir risco de desabastecimento em meio a El Niño Objetivo é posicionar estoques em momento mais favorável de mercado

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalia ampliar a compra de milho para fortalecer os estoques públicos e evitar problemas de desabastecimento devido à expectativa de forte impacto do El Niño no final deste ano.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) discute com os ministérios o aumento do limite de aquisição anual do programa destinado a atender a demanda pelo grão de pequenos criadores para ração animal (ProVB), de 50 mil para 80 mil em 2026.

De acordo com a entidade, essa estratégia permitirá posicionar estoques em momento mais favorável de mercado, reduzindo os riscos de desabastecimento, minimizando custos de aquisição e assegurando a continuidade do atendimento aos beneficiários do programa.

O limite é definido por ato conjunto dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda. De acordo com interlocutores, o pedido já chegou à equipe econômica. A proposta, no entanto, não enseja suplementação orçamentária, pois ainda há recursos disponíveis na política de Formação de Estoques Públicos.





Uma nova proposta de ampliação do limite pode ser enviada caso seja aprovado um pedido de abertura de crédito extraordinário.

Segundo o Conab, o El Niño já está estabelecido e a probabilidade de intensificação para um evento de forte a muito forte intensidade, alcançando aproximadamente 80% no último trimestre, com esperado impacto considerável sobre a produção agropecuária e, assim, sobre a inflação de 2027.

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“As projeções climáticas indicam que as Regiões Norte e Nordeste poderão enfrentar estiagens prolongadas, redução da disponibilidade de pastagens, diminuição da oferta regional de milho e aumento dos custos logísticos. Esse cenário tende a ampliar significativamente a demanda pelo Programa”, diz nota técnica da empresa.

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