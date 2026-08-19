Governo avalia ampliar compra de milho para reduzir risco de desabastecimento em meio a El Niño
Objetivo é posicionar estoques em momento mais favorável de mercado
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalia ampliar a compra de milho para fortalecer os estoques públicos e evitar problemas de desabastecimento devido à expectativa de forte impacto do El Niño no final deste ano.
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) discute com os ministérios o aumento do limite de aquisição anual do programa destinado a atender a demanda pelo grão de pequenos criadores para ração animal (ProVB), de 50 mil para 80 mil em 2026.
De acordo com a entidade, essa estratégia permitirá posicionar estoques em momento mais favorável de mercado, reduzindo os riscos de desabastecimento, minimizando custos de aquisição e assegurando a continuidade do atendimento aos beneficiários do programa.
O limite é definido por ato conjunto dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda. De acordo com interlocutores, o pedido já chegou à equipe econômica. A proposta, no entanto, não enseja suplementação orçamentária, pois ainda há recursos disponíveis na política de Formação de Estoques Públicos.
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Uma nova proposta de ampliação do limite pode ser enviada caso seja aprovado um pedido de abertura de crédito extraordinário.
Segundo o Conab, o El Niño já está estabelecido e a probabilidade de intensificação para um evento de forte a muito forte intensidade, alcançando aproximadamente 80% no último trimestre, com esperado impacto considerável sobre a produção agropecuária e, assim, sobre a inflação de 2027.
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“As projeções climáticas indicam que as Regiões Norte e Nordeste poderão enfrentar estiagens prolongadas, redução da disponibilidade de pastagens, diminuição da oferta regional de milho e aumento dos custos logísticos. Esse cenário tende a ampliar significativamente a demanda pelo Programa”, diz nota técnica da empresa.