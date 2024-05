A- A+

ENCHENTES Governo avalia como reduzir conta de energia de moradores do Rio Grande do Sul, diz ministro "Não há de se falar de cobrar energia em áreas alagadas. E também em regiões afetadas com essa tragédia", disse ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, nesta sexta-feira (10), que o governo federal avalia medidas a serem adotadas para reduzir o impacto econômico aos moradores do Rio Grande do Sul a partir das contas de energia elétrica.

"Precisamos dimensionar os custos e, criativamente, se possível com recursos de eficiência energética, do superávit de Itaipu, ou seja, dentro do próprio sistema elétrico, buscar soluções para reduzir o impacto econômico da tragédia", disse o ministro em entrevista à CNN.

"Não há de se falar de cobrar energia de pessoas em áreas alagadas. E também em regiões afetadas economicamente com essa tragédia", afirmou Silveira. Segundo o ministro, todas as frentes estão sendo avaliadas para definir o que poderá ser feito para alívio das cobranças.

O Rio Grande do Sul, que sofre com as piores enchentes de sua história, chegou a ter 560 mil unidades consumidoras com o serviço de energia elétrica interrompido. Na atualização desta sexta-feira, 360 mil seguem sem energia, o que corresponde a cerca de 1,2 milhão de pessoas.



