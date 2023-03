A- A+

BENEFÍCIO Governo avalia correção do Bolsa Família a cada dois anos Dispositivo em Medida Provisória prevê possibilidade de aumento periódico e secretária diz que a valor do reajuste será analisado conforme a inflação

O governo quer estabelecer um prazo a cada dois anos para reajustar o valor do benefício do Bolsa Família, que nunca teve uma periodicidade definida para elevação do benefício. A questão é que há uma divergência entre a intenção do governo e o que está redigido na medida provisória (MP).

Em coletiva, a secretária de Renda de Cidadania, Eliane Aquino, disse que a intenção do governo é avaliar os valores a cada dois anos e conceder uma elevação de benefício com base na inflação.

"Conforme a inflação, vamos analisar. O nosso objetivo é que ele seja reajustado conforme a inflação. Estamos trabalhando apara fazer essas análises", disse.

Mas a medida provisória diz que os valores “poderão ser corrigidos a cada intervalo de, no mínimo, vinte e quatro meses”, o que gerou dúvidas em relação ao prazo para essa correção. De acordo com interlocutores do ministério, a sugestão de redação veio da Casa Civil, mas a intenção do Ministério do Desenvolvimento Social é estabelecer um prazo máximo de dois anos para a revisão dos valores.

Uma eventual correção no texto da MP poderá ser feita via decreto ou durante a tramitação do texto no Congresso.

