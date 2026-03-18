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MEDIDAS Governo avalia pleito dos caminhoneiros sobre escolha de locais de descanso, diz secretária "Será que realmente é preciso obrigar um caminhoneiro a ficar duas horas de casa para descansar em um posto de combustível?", questionou Viviane Esse

A secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, disse nesta quarta-feira, 18, que está sendo avaliado um possível "clareamento" da regulamentação sobre os pontos de descanso dos caminhoneiros no transporte rodoviário. O pleito da categoria, em discussão, é a maior flexibilidade na escolha de locais de parada.

"Será que realmente é preciso obrigar um caminhoneiro a ficar duas horas de casa para descansar em um posto de combustível? Ou pode-se permitir a chegada dele em casa ou em outro local mais adequado para descanso? Então, eu acho que é essa flexibilidade que a gente tem que clarear", declarou em conversa com jornalistas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta quarta-feira um conjunto de medidas para intensificar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete e endurecer a responsabilização de infratores contumazes.

Viviane Esse disse que o Ministério de Transportes adotou várias ações relacionadas ao descanso, incluindo uma política que implanta ponto de parada de caminhoneiros de forma gratuita e a implementação de unidades básicas de pronto atendimento nesses pontos de descanso.

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