A- A+

BRASIL Governo avalia projeto sobre escala 6x1 e vê aval do Congresso para acordo Mercosul-UE, diz Gleisi Gleisi, que vai deixar o cargo em abril para poder disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano, disse a jornalistas que o fim da escala 6x1 é uma das prioridades da agenda legislativa do governo Lula para o primeiro semestre

O governo Lula avalia enviar um projeto de lei ao Congresso unindo todas as propostas em andamento sobre o fim da escala 6x1. A afirmação é da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é responsável pela articulação política do governo.

Gleisi, que vai deixar o cargo em abril para poder disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano, disse a jornalistas que o fim da escala 6x1 é uma das prioridades da agenda legislativa do governo Lula para o primeiro semestre.

— Não está descartada a possibilidade do governo mandar um projeto para agregar todos os que estão no Congresso, é uma prioridade nossa —disse a ministra.

Gleisi afirmou ainda que não há razão para que a pauta não avance no Congresso e que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) se comprometeu em pautar o tema na Casa ainda neste semestre, embora não tenha se comprometido em apoiá-la.





— Nós conversamos sobre o projeto de lei pelo fim da escala 6x1. Ele (Motta) é muito simpático em colocar (em votação), mas nunca nos diz que asseguraria a aprovação. Sempre nos assegurou e colocaria para discussão e nós, com certeza, trabalharemos pela aprovação. Para mim, o fim da escala 6x1 se assemelha à isenção do imposto de renda até R$ 5 mil. Todo o mundo achava impossível aprovar essa isenção e aprovamos por unanimidade nas duas casas do Congresso. Quando você tem a opinião pública, mostra a justeza da proposta, acho que a Casa se mostra sensível — afirmou.

Gleisi disse ainda não ver razão para que organizações como a Confederação Nacional da Indústria seja contra a proposta.

— A indústria, pelo que me consta, não tem escala 6x1, já tem escala 5x2 — ressaltou Gleisi.

A ministra afirmou ainda que o governo deve enviar logo para a aprovação do Congresso o acordo entre Mercosul e União Europeia e afirmou que acredita em um endosso rápido dos parlamentares.

Veja também