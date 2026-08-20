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GASOLINA

Governo avalia prorrogar por um mês subsídio para gasolina

Subvenção para esse combustível está em vigência desde 25 de maio

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Subvenção de R$ 0,44 por litro para a gasolina pode ser prorrogadaSubvenção de R$ 0,44 por litro para a gasolina pode ser prorrogada - Foto: Asif Hassan / AFP

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia prorrogar por mais um mês a subvenção de R$ 0,44 por litro para a gasolina. A medida perde validade no dai 31 deste mês e pode ser estendida após os preços do barril de petróleo permanecerem altos com a continuidade do conflito no Oriente Médio.

O subsídio para gasolina está em vigência desde 25 de maio, e faz parte de um conjunto de medidas aplicadas pelo governo para conter a alta do petróleo no Brasil. Esses subsídios são pagos diretamente aos produtores e importadores de gasolina. Nos dois meses, o custo da medida foi em torno de R$ 2,4 bilhões.
 

As novas tensões entre Estados Unidos e Irã, após sanções econômicas impostas por Washington, levaram o Brent a terminar próximo de US$ 94 por barril nesta quinta-feira. Para integrantes do governo, a instabilidade no valor do barril justifica a ampliação da desoneração. A informação foi antecipada pelo Valor e confirmada pelo GLOBO.

Uma questão em análise é como operacionalizar o novo prazo, já que a medida provisória (MP) que trata do assunto perde validade no dia 9 de setembro.

Continua em vigor a subvenção de R$ 1,12 por litro de óleo diesel. Ela vai até meados de setembro e ainda não há decisão se será prorrogada.

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