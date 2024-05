A- A+

MEDIDA Governo avalia usar saldo de Itaipu para isentar contas de luz de consumidores do Rio Grande do Sul Ministro diz que a falta de energia chegou a afetar 1,6 milhão de gaúchos

O governo federal estuda mecanismos para reduzir as contas de luz neste mês para os consumidores do Rio Grande do Sul, disse nesta sexta-feira (10) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A ideia é buscar recursos para reduzir ou evitar a cobrança de energia nas regiões alagadas, afirmou ele.

Dentre as opções em análise, está o uso de parte do saldo positivo da Conta de Comercialização da Energia Elétrica da usina de Itaipu. Esse saldo foi de R$ 399,2 milhões em 2023, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica.

— O objetivo é direcionar isso a favor dos atingidos e para o próprio setor. Tanto na reconstrução como na possibilidade de isenção por um período, nas regiões atingidas no Rio Grande do Sul — disse o ministro à Globo News.

O ministro disse que a falta de energia chegou a afetar 1,6 milhão de gaúchos. Dados mais recentes da Aneel mostram que cerca de 326 mil consumidores estão com os serviços interrompidos no estado.

