BRASIL Governo brasileiro assina com a China acordo para projeto de ferrovia que liga Brasil ao Peru Planejamento prevê corredor ferroviária do Acre até porto em Chancay, no Peru

O governo brasileiro assinou nesta segunda-feira memorando com a China para estruturar projeto de ferrovia que liga o Brasil ao Peru. O acordo firmado pelo Ministério dos Transportes, por meio da estatal Infra S.A, prevê a realização de pesquisas e planejamento de um corredor ferroviário bioceânico, do Acre ao Porto de Chancay, no Peru.

Em cerimônia nesta segunda, o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, disse que o acordo inaugura uma nova etapa da “cooperação ferroviária internacional”.

— O Brasil está preparado para liderar uma nova era de infraestrutura logística e essa liderança se fará com responsabilidade, engenharia de qualidade, com parcerias sólidas e com trilhos voltados para o futuro, é por isso que estamos trazendo os melhores no campo ferroviário para nos dar subsídios — complementou Leonardo Ribeiro.

O acordo foi firmado entre a Infra. S.A, ligada ao Ministério dos Transportes, e a estatal chinesa China Railway Economic and Planning Research Institute.

Segundo o plano, a ferrovia vai criar um corredor entre o porto de Chancay, no Peru, construído em parceria com os chineses, e atravesse o Peru até o Rio Branco (AC). De lá, o projeto ferroviário prevê uma malha que cruzaria a capital do Acre, Rondônia, até o Mato-Grosso.

Segundo o Ministério dos Transportes, o projeto analisado poderá se tornar “a espinha dorsal de uma nova rota bioceânica, reposicionando o Brasil no comércio internacional e trazendo vantagens para as exportações à Ásia.”

Então a construção de um sistema integrado de transporte moderno suficiente e sustentável é de importância fundamental para otimizar a estrutura econômica internacional, aumentar a competitividade, e melhorar o bem estar da população.

