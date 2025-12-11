Governo brasileiro confirma cúpula de chefes de Estado do Mercosul em 20/12, em Foz do Iguaçu

A- A+

O governo brasileiro confirmou que realizará no dia 20 de dezembro a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu (PR). É neste evento que o acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser assinado pelas partes.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (11) para que a imprensa faça o credenciamento para o evento, o Palácio do Planalto informa, ainda, que no dia 19 será realizada uma reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum e reuniões de ministros das Relações Exteriores, de ministros da Economia e de presidentes dos Bancos Centrais dos países membros do Mercosul.





Havia expectativa, inicialmente, de que a cúpula de chefes de Estado do Mercosul fosse postergada para janeiro, já que havia indicativos, segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Paraguai, Santiago Peña, não viriam ao Brasil nesta reta final de 2025 por conflitos de agenda.



Também foi sondada a possibilidade de que a reunião fosse em Brasília, apenas com a assinatura do acordo entre os dois blocos aduaneiros. No fim, o governo decidiu voltar à previsão inicial de realizar o evento em Foz do Iguaçu, que é tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

