tesouro nacional Governo Central tem déficit primário de R$ 20,172 bi em novembro O rombo de novembro foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de R$ 13,250 bilhões

As contas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram déficit primário de R$ 20,172 bilhões em novembro, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 29. Em outubro, houve superávit de R$ 36,527 bilhões.

O rombo de novembro foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de R$ 13,250 bilhões. Todas as projeções do mercado indicavam um resultado negativo, entre R$ 35,90 bilhões e R$ 14,075 bilhões.

O déficit primário do mês passado foi maior do que o registrado em novembro de 2024, quando as contas do governo central ficaram negativas em R$ 4,503 bilhões. É o maior rombo para o mês desde 2023, quando o saldo foi negativo em R$ 41,707 bilhões, em números corrigidos pela inflação.

As despesas do governo central cresceram 4,0% em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2024, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram queda real de 2,6%, na mesma base de comparação.



Acumulado

O governo central tem déficit primário de R$ 83,823 bilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2025. No mesmo período de 2024, o resultado era negativo em R$ 67,030 bilhões, sem correção pelo IPCA. As despesas têm alta real de 3,4% na soma do ano, enquanto as receitas totais sobem 3,3% acima da inflação.

No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário do governo central soma R$ 57,4 bilhões, o equivalente a 0,47% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somam 17,24% do PIB, e as discricionárias, 1,58%.

A meta fiscal de 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos.

